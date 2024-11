Si è visto tutto Ballando con le Stelle incidente hot per Sonia Bruganelli | costretta a scappare dietro le quinte

Leggi su Caffeinamagazine.it

hot percon le. Nell’ottava puntata del dancing show andata in onda ieri, sabato 16 novembre, ancora una volta la produttrice e volto notissimo della tv è stata protagonista. Stavolta, però, non per la solita diatriba con Selvaggia Lucarelli. L’ex di Paolo Bonolis è stata la prima ad esibirsi, tuttavia la sua performance non è stata delle migliori.“Abbiamo provato solo due volte questa settimana” ha chiarito. Il suo compagno di ballo, il maestro Carlo Aloia, è infatti diventato papà della sua prima figlia. Questo ha condizionato ovviamente la preparazione. Ma a colpire è stato un altro dettaglio. Quandosi è presentata davanti alla giuria Guillermo Mariotto le ha fatto notare qualcosa di molto particolare e. imbarazzante.