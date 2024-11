Spazionapoli.it - Non solo Lukaku, anche Rrahmani rientra in anticipo dalla nazionale: cos’è successo

Amirfarà rientro anticipatamente a Napoli dopo gli impegni con laal difensore kosovaro Le ultime due soste per le nazionali non sono state particolarmente fortunate per il Napoli. In quella di ottobre, gli azzurri hanno perso per infortunio Stanislav Lobotka, che ha saltato una manciata di partite in maglia azzurra per un serio problema muscolare. Lo slovacco èto solamente al minuto 60 della sfida contro l’Inter prima dell’attuale pausa per le nazionali e sarà nuovamente titolare domenica prossima contro la Roma.in questi giorni, però, il Napoli ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Romelu, infatti, ha evidenziato un problema al ginocchio, che lo farà tornare prima del tempo a Castel Volturno. A detta del ct Tedesco, si tratta solamente di un’infiammazione, affrontabile con un’iniezione, ma l’attaccante non potrà allenarsi per qualche giorno e dovrà essere monitorato in vista della partita con i giallorossi.