Ilrestodelcarlino.it - Manager sequestrato a Mosca. Arrestato un 44enne a Faenza. Da Imola telefonò per il riscatto

Mentre aveniva rapito l’imprenditore della Siad Stefano Guidotti, daun quarantaquattrenne uzbeko prendeva contatti con la società bergamasca, incontrandosi poi con uno deiquello stesso giorno nell’Imolese. L’uomo, accusato di concorso in rapimento finalizzato all’estorsione, è statovenerdì aal termine dell’inchiesta sul sequestro portata avanti dalla Dda di Bologna con la procuratrice Beatrice Ronchi, con le indagini affidate a Ros dei carabinieri e Sco della polizia. Il quarantaquattrenne, stando a quanto ricostruito, era arrivato in Italia all’inizio della guerra in Ucraina: in possesso anche di passaporto russo, aveva avuto una collaborazione con la Siad - che produce gas tecnici industriali -, gestendone i rapporti con l’Est. La società bergamasca, però, aveva interrotto i rapporti perché non ci sarebbe più stata "sintonia" con il modo di lavorare dell’uzbeko.