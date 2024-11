Oasport.it - LIVE Piacenza-Trento 0-0, Superlega volley in DIRETTA: inizia il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASET15:29 Galassi, Romanò, Mandiraci, Gueye, Brizard, Maar. La risposta di.15:29 Laurenzano, Sbertoli, Resende, Lavia, Michieletto, Rychlicki. Questo lo starting six di.15:26 Terminato il riscaldamento, è ora il momento delle presentazioni ufficiali delle due compagini.15:22 In corso le ultime fasi del riscaldamento prepartita delle squadre guidate da Anastasi e Soli.15:18 Vedremo dunque chi riuscirà a tenere il ritmo della capolista Perugia. Gli umbri ieri hanno superato con un netto 3-0 i marchigiani di Grottazzolina.15:14 Buona domenica e ben ritrovati nellascritta dell’incontro dell’ottava giornata di2024/2025 tra. Tra poco più di 15 minuti via al big match.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match dell’ottava giornata di2024/2025 ditra