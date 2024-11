Iodonna.it - Immersi in una realtà sempre più virtuale e schiacciati dall’ansia: sono i nati dopo il 2010. Tutta colpa degli smartphone e dei social? Non è così semplice...

Nel 2030 potranno votare smettendo di essere trasparenti per i partiti. Molti di loro entreranno nel mondo del lavoro. La maggioranza continuerà a studiare, senza sapere bene per quale futuro e domandandosi se, “da grandi”, resteranno in Italia o andranno all’estero in cerca di migliori retribuzioni e condizioni di vita. Federica Bellomia, la “commercialista dei giovani”, tra innovazione e formazione per nuove generazioni X Leggi anche › Spopola la parola “Apayaye”, il nuovo gergo dei ragazzi della Generazione Alpha Eccola qua la Generazione Alpha, idalo dal 2012, una datazione oscillante fra due scuole di pensiero di sociologi e statistici, fluida come è la vita di questi bambini e giovanissimi,in unapiù, e figli di genitori sopra i 30 e fino ai 50 anni (la fatidica Generazione X, 1965-1979).