Ho sempre mal d’orecchi va dal dentista e fa la scoperta peggiore | Non è un’infezione

Un semplice controllo dalsi è trasformato in una diagnosi salvavita per Harvey Deaton, un britannico di 59 anni. L’uomo, che per mesi aveva ignorato un persistente mal, credendolo, ha scoperto di avere un tumore alla lingua, identificato grazie all’intuizione del.Leggi anche: Va in palestra e sparisce nel nulla, tre giorni dopo lo trovano morto dove nessuno poteva immaginareIl percorso verso la diagnosiDeaton, ex dirigente d’azienda, ha raccontato al Daily Mail di aver inizialmente affrontato il fastidio con terapie fai-da-te e farmaci prescritti dal medico di base. Tuttavia, dopo sei mesi di sintomi senza miglioramenti, ha deciso di consultare ilper un controllo di routine.Durante la visita, il professionista ha individuato una macchia rossa anomala nella bocca, attribuibile inizialmente a una ferita che non guariva.