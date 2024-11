Formiche.net - Meloni al G20, la partecipazione italiana tra G7 e Piano Mattei

Cibo, acqua, agricoltura ed energia: queste le tracce di intervento che la presidente del Consiglio, Giorgia, seguirà nei suoi due interventi al G20 di Rio de Janeiro. Un momento di utile riflessione per proseguire nel percorso di avvicinamento agli obiettivi dell’agenda G20, nella consapevolezza che l’Italia ha da offrire due strumenti programmatici: le iniziative lanciate durante il G7 di Borgo Egnazia su settori decisivi come agricoltura e acqua, e ilper l’Africa.L’agenda del G20“Building a just world and a sustainable planet” è lo slogan scelto dal Brasile quando ha assunto la presidenza del G20 lo scorso dicembre e fino a questo momento ha ricalcato le orme delle precedenti presidenze di India e Indonesia circa il programma di lavoro. Una continuità dunque che prevede anche la, nella sessione outreach, di Stati lusofoni come Angola, Mozambico e Portogallo, di alcuni Paesi sudamericani molto significativi come Bolivia, Cile, Colombia, Paraguay e Uruguay, oltre che di numerose Organizzazioni internazionali e Banche Multilaterali di Sviluppo: ovvero le Nazioni Unite, il Fondo Monetario internazionale, la Banca Mondiale, la Banca Africana di Sviluppo, la Caf, la Fao, la Banca Interamericana di Sviluppo, l’Organizzazione internazionale del lavoro, la Lega Araba, la Nuova Banca di Sviluppo (NDB BRICS), la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, l’Unesco, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Organizzazione Mondiale del Commercio.