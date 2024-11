Terzotemponapoli.com - La fine dell’avventura napoletana di Juan Jesus

Si avvicina la conclusione dell’esperienza dicon il Napoli. Il contratto del difensore brasiliano, in scadenza a giugno, non è stato ancora rinnovato, e i colloqui con la società partenopea sembrano in una fase di stallo. A riportare la notizia è il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, secondo il quale il futuro del giocatore potrebbe essere altrove.L’interesse dell’Internacional di Porto Alegre perTra i club che si sono mossi perspicca l’Internacional di Porto Alegre, società brasiliana interessata a riportare il difensore in patria. Resta da capire se l’operazione potrà concretizzarsi nellastra di mercato estiva o se sarà anticipata a gennaio. In quest’ultimo caso, la cessione richiederebbe al Napoli di intervenire rapidamente sul mercato per trovare un sostituto adeguato.