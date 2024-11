Gaeta.it - Jigger apre a Frascati: un nuovo hotspot per gli amanti della mixology e della buona cucina

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, celebre località nei Castelli Romani, si è inaugurata la nuova sede di, dopo l’apertura avvenuta quasi cinque anni fa nella zona Appio Latino a Roma. Situato in Via Mamiani n.10, il locale sorge in una zona che combina l’accesso alla parte sudcittà e la vicinanza al centro storico, creando un ambiente ideale per i cittadini e i turisti in cerca di nuove esperienze culinarie e di cocktail di alta qualità. I fondatori Roman Popovici e Claudia Orsini puntano a rendereun punto di riferimento per chi ama il bere bene.RilanciofusionNegli ultimi tempi, il panoramaristorazione ha mostrato segni di ripresa, e i fondatori dihanno osservato un interesse crescente verso nuove proposte culinarie e