Finalmente un vero campione nel preserale di Rai 1

Il pubblico deldi Rai 1 non c’era più abituato. Un concorrente che in appena due puntate si dimostra un, capace e all’altezza, al punto da aggiudicarsi la bellezza di 205.000 euro di montepremi.Dopo le ‘stente’ viste per mesi a Reazione a Catena, in un’edizione segnata dalla scarsità di concorrenti nonché da montepremi irrisori, L’Eredità riscopre il piacere di avere a che fare con giocatori forti, dove spicca Christian, infermiere in un reparto di neonatologia a Potenza.Il ragazzo, napoletano, è presente a L’Eredità dalla puntata di ieri (venerdì 15 novembre), dove ha esordito facendosi subito valere: approdato alla Ghigliottina, è riuscito a portarsi a casa 45.000 euro. Un bel “regalo”, che era proprio la parola chiave da indovinare.Questa sera, dain carica, si è superato.