Festival di Sanremo 2025 i Big di Carlo Conti svelati | ritornano Geolier e Angelina Mango

Sappiamo bene come la febbre per ildiprenda un po’ tutti con largo anticipo. Nel caso di Amadeus, negli ultimi anni, riguardava i passi compiuti dal direttore artistico verso una rottura con la tradizione. Parlando di, invece, ci si chiede quanto dell’impianto costruito dal collega verrà distrutto.Si ha l’impressione di un netto salto all’indietro, come dimostra la ben nota relegazione dei giovani in una categoria a parte. Vediamo però maggiormente nel dettaglio come sarà la kermesse del, che gran parte d’Italia non vorrebbe altro che fare un balzo da Capodanno a febbraio.L’ultima edizione dicondotta da Amadeus è stata anche una delle più cariche di polemiche. Il fatto che il rapper napoletano, con un brano in dialetto, sia riuscito a dominare la classifica, ha fatto storcere il naso a molti.