Basket Serie B Interregionale Senigallia di nuovo a Pesaro

Anticipo col Bramante sabato 16 novembre alle ore 17.30, 16 Novembre 2024 – Nona giornata inper la Goldengas che per la seconda settimana consecutiva anticipa al sabato.Per la seconda settimana consecutiva, i biancorossi lo fanno a, sempre al PalaMegabox nel quartiere feristico pesarese per affronare stavolta non il Loreto – con cui hanno perso la settimana scorsa 76-68 – ma il meno ambizioso Bramante.La squadra di coach Nicolini è cambiata rispetto a quella che, lo scorso anno, ha giocato un torneo davvero al di sopra delle attese, sempre al vertice da protagonista: quest’anno la partenza non è stata dello stesso livello con 3 vittorie e 5 sconfitte per i pesaresi che schierano tra gli altri gli ex Michele Ferri, Matteo Ricci, Giovanni Centis e Gabriele Crescenzi.