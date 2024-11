Thesocialpost.it - Altro lutto devastante per Jim Carrey: “È morta anche la sorella Rita, si era appena sposata”

Un grave lutto ha colpito la famiglia di un famoso attore: è scomparsa la sorella maggiore di Jim Carrey, il 14 novembre 2024. Rita Carrey, 68 anni, era una figura centrale nella vita del celebre comico, che si è chiuso nel silenzio e nel dolore per questa perdita. A ricordarla pubblicamente è stato il marito Alex, che sui social ha scritto: "Rita era la mia migliore amica, la mia amante e la mia bellissima moglie. È con il cuore pesante e la più profonda tristezza che annuncio che, circondata dalla sua famiglia e dai suoi amici, ci ha lasciato serenamente e silenziosamente il 14 novembre 2024". Una coppia stupenda Rita e Alex erano una coppia da 16 anni e si erano sposati l'anno scorso, a luglio, in un matrimonio all'aperto, proprio come lei aveva sempre sognato.