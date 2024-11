Lanazione.it - Un mese dedicato alla prevenzione dell’influenza nelle Farmacie Comunali

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 15 novembre 2024 – Un interodi Arezzo. Da sabato 16 novembre a lunedì 16 dicembre, le ottodi città e frazioni saranno sede di una campagna di informazione finalizzata a sensibilizzare e consapevolizzare sulle piccole attenzioni quotidiane necessarie per arginare le più comuni patologie collegate all’arrivo delle basse temperature. Questa iniziativa di educazionesalute rinnoverà il ruolo dei farmacisti al servizio dei cittadini attraverso la previsione di consulenze gratuite e personalizzate dove verranno condivisi i diversi rimedi utili per mantenere il benessere in autunno e in inverno, con particolare riferimento soprattutto verso l’influenza che colpisce prevalentemente nel periodo tra novembre e marzo con sintomi di durata variabile quali febbre, raffreddore, mal di gola, tosse e disturbi intestinali.