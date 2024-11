Ilrestodelcarlino.it - Su il sipario sull’ambiente. A teatro a piedi o in bici?. Ricevi un biglietto gratuito

Se vieni ao incletta. ti premiamo facendoti entrare gratis. È l’originale e nuova iniziativa "Bike to Theater - Project Butterfly" che viene lanciata dalComunale Pavarotti Freni in collaborazione con Wecity, piattaforma per la mobilità sostenibile. Proprio mentre fra Modena, Danzica ed Helsinki stanno nascendo tre nuove opere liriche dedicate ai temi dell’ecologia, il Comunale vuole incoraggiare a prendersi cura dell’ambiente. anche lasciando a casa l’automobile per andare a, così da ridurre le emissioni di CO2. "Promuovere l’arte e la sostenibilità ambientale è una missione che ci sta a cuore – sottolinea il maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale –. Ora invitiamo il nostro pubblico a condividere non solo l’amore per la musica e lo spettacolo, ma anche l’impegno verso scelte responsabili, offrendo un’esperienza che arricchisce sia l’animo che il pianeta".