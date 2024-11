Rompipallone.it - Milan-Juventus, un big verso il forfait

Leggi su Rompipallone.it

Al rientro dalla sosta delle nazionali, lasarà impegnata nel match contro il: un big però è vicino alLaha ritrovato fiducia e risultati. La vittoria per 2-0 nel derby non è solo un risultato positivo, ma un segnale di crescita. La difesa, spesso traballante nelle prime uscite stagionali, ha finalmente mostrato solidità, con una prestazione convincente che ha dato sicurezza all’intera squadra. In attacco, Timothy Weah sta diventando sempre più decisivo: il suo dinamismo e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli lo rendono una risorsa preziosa per Thiago Motta.Grazie a questo slancio, i bianconeri si sono rilanciati nella corsa scudetto, avvicinandosi al Napoli capolista. Tuttavia, non mancano le problematiche. Dusan Vlahovic continua a essere un caso aperto: il centravanti serbo, pur dotato di un talento indiscutibile, fatica a trovare il giusto feeling con il sistema di gioco e i compagni.