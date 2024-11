Mattarella | l’informazione è un bene essenziale non un prodotto

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 nov. (askanews) – "non è un, ma un. Saper distinguere il vero dal falso è indispensabile, così come scongiurare il rischio che, per i nativi digitali,coincida con flussi ininterrotti di notizie senza analisi critica". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, a Roma, all'evento "25 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori". "L'obiettivo principale deve essere sviluppare l'intelligenza delle persone – sottolinea il capo dello Stato -, perché ad essa si accompagnano consapevolezza e coscienza, di cui le macchine sono prive. Vi risiede l'importanza della coscienza dei valori di libertà e democrazia".