Juventus ufficiale la rescissione del contratto di Paul Pogba

È ufficialmente terminata la seconda avventura dialla. Il club bianconero, infatti, tramite una nota ha comunicato laconsensuale delcon il centrocampista a partire dal 30 novembre 2024. Aera stata inflitta una squalifica di quattro anni per doping, poi ridotta a 18 mesi, che gli avrebbe permesso di tornare ad allenarsi da inizio 2025. “La società desidera augurare ail meglio per il suo futuro professionale”, si legge ancora nella nota della.“Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore.