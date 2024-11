Secoloditalia.it - “Ho strappato il cuore di mamma”. Taranto, la confessione del figlio della professoressa La Rocca

Salvatore D’Ettori ha confessato di aver ucciso la madre Silvana La, la 73enne trovata senza vita ieri sera a Leporano. L’uomo non ha retto dopo essere stato incalzato dai carabinieri e ha ammesso le sue responsabilità, con unachoc. “Hoil”. L’omicidio sarebbe avvenuto mercoledì durante una lite. Sul cadaveredonna, ex insegnante in pensione, sono state rinvenute coltellate al ventre. Era stato proprio lui ad allertare i carabinieri perché preoccupato dalle sue mancate risposte. La 73enne viveva da sola, era vedova e secondo quanto accertato tra madre ec’erano da tempo motivi di conflitto di natura economica. A ritrovare il corpo un nipotedonna, vedova, che era in contatto con l’altrovittima, più piccolo di età, residente in Francia.