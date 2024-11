Tarantinitime.it - Donna uccisa a Leporano, il figlio avrebbe confessato

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoC’è una svolta nelle indagini sulla morte della 73enne Silvana La Rocca, insegnante in pensione, trovata priva di vita nella sua villetta a, ieri sera, in una pozza di sangue.I carabinieri della Compagnia di Taranto hanno interrogato a lungo il46enne dellache, messo sotto torchiodi aver ucciso la madre a coltellate per poi tentare la fuga.Sarebbe stato lo stesso uomo poi ad allertare il 112, dicendo di aver trovato laper terra senza vita. Al momento non si conosce il movente di quello che sin da subito è parso un omicidio.L'articolo, ilproviene da Tarantini Time Quotidiano.