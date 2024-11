Ilnapolista.it - Dgebuadze: «Non escluderei che Kvaratskhelia vada al Barcellona»

Il giornalista georgiano Kakhaha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro di Khvicha.L’attaccante è stato accostato alnegli ultimi giorni, secondo quanto riportato da diversi quotidiani spagnoli; inoltre, non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli, che gli comporterebbe di avere uno stipendio più alto e una clausola rescissoria.Proprio quest’ultima è il nodo da sciogliere, poiché gli azzurri vorrebbero offrirgliene una simile alle cifre di quella di Victor Osimhen, ma i suoi entourage hanno proposto una rescissoria da 80 milioni.Il giornalista ha commentato in radio:«Qui in Georgia leggiamo dai media spagnoli che c’è stato un contatto col, io nonnulla. Parliamo di un calciatore forte che sarà sempre nel mirino di grandi club.