Alpine A290, la prova de Il Fatto.it – La scultura compatta con la spina – FOTO

Il personaggio più famoso nato a Douai, l’attuale “ElectriCity” della Renault, è lo scultore Giambologna (in realtà si chiamava Jean de Boulogne). Diventato famoso a Firenze, l’artista è considerato fiammingo giacché nel 1529, anno di nascita di Giambologna, Douai faceva parte delle Fiandre.Nessuno oggi può definire fiamminghe le vetture prodotte nella cittadina della Francia settentrionale. Ed è quasi un peccato perché la nuovaè una piccolacon la, cento per cento elettrica, spigolosa e moderatamente appariscente. E’ sportiva ma non sportivissima, perché non vuole essere di ultranicchia ma solo.di nicchia (immaginiamo noi). Non è destinata a un pubblico esclusivo di smanettoni ma vuole rivolgersi a una platea un po’ più vasta, “un basket più grande”, hanno ribadito due dei manager francesi, Patrice & Fabrice, che hanno parlato alla presentazione alla stampa sull’isola di Maiorca.