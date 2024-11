Gaeta.it - Scoperta scientifica pugliese offre nuove speranze per il trattamento del colangiocarcinoma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Gastroenterologia ‘Saverio De Bellis’ di Castellana Grotte, in provincia di Bari, ha fatto unasignificativa nel campo della ricerca sul cancro. Hanno identificato un nuovo bersaglio farmacologico per tentare di frenare la progressione del tumore della colecisti, conosciuto come. Questo tipo di cancro è noto per la sua rarefazione e prognosi sfavorevole, dato che meno di un paziente su dieci riesce a sopravvivere cinque anni dopo l’insorgenza della malattia. Il loro studio, pubblicato sul ‘Journal of Experimental & Clinical Cancer Research’, è stato finanziato dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.Meccanismi di aggressività delLa ricerca si è concentrata sulla comunicazione tra le cellule epiteliali dele le cellule fibroblastiche non tumorali nelle vicinanze.