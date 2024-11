.com - Ranieri, lo storico vice: “Per la Roma sarà un faro, sa come risolvere le crisi”

(Adnkronos) – “Con Claudio, lanon sbaglia”. Angelo Antenucci,del tecnicono, ci mette la firma e sottoscrive il concetto all’Adnkronos. “In Inghilterra, non a caso è chiamato ‘the fixer’, l’aggiustatore. Per la sua esperienza e le sue doti umane e professionali. È uno che salee soprattutto saprendere una piazza difficilequella della Capitale.unper la squadra in un momento così nero, un punto di riferimento”. Antenucci, che ha affiancatodalle prime esperienze in panchina fino alla metà degli anni Duemila, punta tutto sulla fede e le origini del tecnico: “Non ha mai smesso di sentirsino enista, è una garanzia per la città. Anche se parla inglese, francese e spagnolo, quando si arrabbia lo fa innesco (ride, ndr).