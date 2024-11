Tvplay.it - Paura in serie A: il top player ha contratto la malaria, caos tra i tifosi

Sono momenti diper il giocatore diA che hala: ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore.Il giocatore inA è partito al seguito della sua nazionale ed è risultato positivo alla. È stato messo in isolamento ed è ovviamente stato ricoverato. Di seguito tutto quello che è trapelato in merito alla questione.inA: il tophalatra i(LaPresse) – Tvplay.itSecondo quanto trapelato e raccontato da ‘Fanpage.it’: “Boulaye Dia halanel corso del ritiro del Senegal impegnato contro il Burkina Faso quest’oggi nelle sfide valide per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa 2025. L’attaccante della Lazio è sotto osservazione“. L'articoloinA: il tophalatra iproviene da TvPlay.