Migranti | Meloni alcune decisioni toghe irragionevoli devo poter fare mio lavoro

Milano, 14 nov. (LaPresse) – “Non voglio nessuno scontro con nessuno, mail mio. Continueremo aquello che gli italiani che ci hanno chiesto di. Continuo a consideraredi una parte della magistratura, che rischiano di precludere ogni possibilità di controllare le frontiere”. Lo ha detto la premier, Giorgia, a Perugia nel corso dell’evento elettorale con gli altri leader della coalizione a sostegno di Donatella Tesei, candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Umbria di domenica e lunedì. “A me non interessa lo scontro con la magistratura. Ho iniziato apolitica” dopo la morte di Paolo Borsellino, “io ho quest’idea della magistratura”, ha aggiunto.