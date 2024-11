Lapresse.it - Manovra, voucher fino a 1.500 euro per studenti scuole paritarie: emendamento di FdI

Una 1.500per glidelle. Lo prevede undi Fratelli d’Italia alla, a prima firma Lorenzo Malagola. “A partire dall’esercizio finanziario 2025, alle famiglie con reddito Isee non superiore ad40.000 – si legge nella proposta di modifica di FdI – è riconosciuto un, spendibile esclusivamente presso una scuola paritaria, per un importo annuale massimo pari a1.500 per ogni studente frequentante una scuola paritaria primaria, secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado”.Le cifreL’effettivo ammontare delper ogni studente è calcolato sulla base di scaglioni inversamente proporzionali al reddito Isee e nei limiti di un finanziamento complessivo pari ad65 milioni annui.