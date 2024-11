Tpi.it - L’Europa ai tempi di Trump (di G. Gambino)

Per molti mesi prima del voto USA, e anche immediatamente dopo il netto risultato delle elezioni americane, sui media si è a lungo parlato delle possibili conseguenze, sociali ed economiche, che un ritorno di Donaldalla Casa Bianca avrebbe significato per decine di milioni di cittadini in tutto il Paese.Non possedendo una risposta univoca e certa in merito, pur dovendo tuttavia registrare il trionfo elettorale e persino popolare di Donaldnella sfida contro Kamala Harris, in questo editoriale abbiamo ritenuto più utile affrontare e concentrarci sugli interessi primari di noi europei alla luce della vittoria del magnate. La quale apre uno squarcio violento nelle relazioni tra Europa e Stati Uniti.L’Ue si trova infatti davanti a un bivio. Perire e politicamente morire, trasformandosi, nell’ambizione di, in una serie di disordinati stati-nazioni con cui trattare privatamente e singolarmente, alla Google-maniera, imponendo la propria forza al piccolo paese di turno, e senza dover passare per le regole comunitarie che hanno tutelato e difesosin qui.