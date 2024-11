Ilrestodelcarlino.it - Ecco il video anti-truffa: “Così insegniamo, soprattutto agli anziani, a non farsi raggirare”

Modena, 14 novembre 2024 – “Salve, suo figlio ha causato un incidente. Servono soldi per toglierlo dai guai”. “Salve, c’è una perdita di gas, mettiamo al sicuro i gioielli”. Con queste e tante altre scuse gruppi ben organizzati di malviventi continuano a mettere a segno truffe ai danni delle persone più fragili, gli. Le chiamate alle centrali operative delle forze dell’ordine, da parte di cittadini raggirati sono purtroppo all’ordine del giorno. Proprio per sensibilizzare sul fenomeno, i carabinieri modenesi si sono improvvisati attori basandosi sugli ‘elementi’ raccolti nel territorio. Grazie al loro impegno è stato infatti realizzato unpresentato stamattina dall’Arma presso il Palazzo d’Aragona Coccapani di via Vittorio Emanuele, nella sede dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti.