Oasport.it - Calcio a 5: l’Italia di Samperi tornerà in campo a dicembre a Benevento con la Lituania

In vista dell’avvicinamento all’inizio del percorso di qualificazione agli Europei 2026, la nazionale italiana dia 5 – allenata dal ct Salvo– ha reso nota la sede dei suoi prossimi impegni: il Pala Tedeschi di.Nel capoluogo di provincia campano, gli azzurri saranno di scena martedì 17 e mercoledì 18con un doppio test amichevole contro la, simile per format a quello che ha visto Musumeci e compagni sfidare e battere la Norvegia, qualche settimana fa (1-0 e 8-0) a San Bonifacio (Verona), con orari di inizio dei match ancora da ufficializzare.La selezione tricolore avrà un periodo di preparazione alle gare che partirà il 9per poi esaurirsi il 19, un giorno dopo la chiusura del mini-ciclo di partite contro i baltici.Laè la squadra numero 33 del ranking UEFA e conha in comune due precedenti: in entrambi i casi sono gli azzurri si sono imposti largamente.