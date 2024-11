Puntomagazine.it - Trump svela la squadra per il 2024: Musk e Ramaswamy alla guida della riforma governativa

Nuove nomine shock per la possibile amministrazione: grandi nomi e vecchie alleanze si fondono in un’ambiziosa strategia per ridisegnare l’apparato federale.Donaldha annunciato una serie di nomine per la sua ipotetica futura amministrazione, delineando un piano diprofonda del governo. Tra le scelte più sorprendenti c’è quella di nominare Elone l’imprenditore-politico Vivekdi un nuovo Dipartimento per l’Efficienza(DOGE). Il loro compito? Snellire la burocrazia federale, ridurre le regolamentazioni ere le agenzie statali, in quella cheha definito “il progetto Manhattan dei nostri tempi”.Parallelamente,ha nominato il noto conduttore e veterano di guerra Pete Hegseth come capo del Pentagono, e l’ex direttoreNational Intelligence, John Ratcliffe, come leaderCIA.