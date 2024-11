Lanazione.it - Stop alla violenza sulle donne, il sindaco maestro di arti marziali tiene un corso di autodifesa

Montecatini Val di Cecina (Pisa), 13 novembre 2024 – Ildi Ju Jitsu e difesa da strada Francesco Auriemma sarà la guida per consegnare allestrumenti di autotutela e di fiducia in loro stesse, in occasione della Giornata Internazionale contro la. L’appuntamento, in collaborazione con la scuola diJu Jitsu Self Defence Valdicecina, è gratuito ed è in agenda il 24 novembre dalle 10 alle 12palestra comunale. Ilsarà affiancato durante ildalle istruttrici Giulia Miceli e Valeria Michelotti. “Questa tipologia diè pensata per dare alleuno strumento di base di- spiega ildi Ju Jitsu Auriemma - e questo, seppur dvalenza simbolica, mi auguro che rappresenti una spinta, per le, a dedicarsi alleper la propria difesa personale.