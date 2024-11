Gaeta.it - Samantha Harvey vince il Booker Prize 2024 con il suo romanzo “Orbital”: dettagli e riconoscimenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, un’emergente scrittrice inglese, è stata incoronata vincitrice delper il suo”. Questa edizione del premio, uno dei più prestigiosi nel panorama letterario britannico, ha avuto luogo all’Old Billingsgate di Londra il 12 novembre. Lasi è distinta tra sei finalisti, di cui solo un uomo, ricevendo un assegno di 50.000 sterline per il riconoscimento. “” è atteso in Italia nel febbraio 2025, grazie alla traduzione di Gioia Guerzoni per NN Editore.La trama di “”“” esplora la vita di sei astronauti su una fictizia Stazione Spaziale Internazionale, i quali dedicano il loro tempo a riflessioni profonde sul significato dell’esistenza e sull’umanità, osservando la Terra dall’orbita. Questooffre una visione unica, dove l’intimità delle esperienze quotidiane si intreccia con temi più ampi che riguardano il nostro pianeta e la vita che vi alberga.