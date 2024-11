Liberoquotidiano.it - Manovra, Conte: Meloni sembra il Mago Casanova, fa giochi di prestigio per distrarci

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2024 "ormai più ildi Striscia la notizia. Faceva le magie, ma il trucco si scopriva subito. . Inventa complotti, poi si alza il sipario e la trovi a prendere baci in testa mentre investe sulle armi, ad accordarsi sulle banche che invece a parole dice di voler tassare per gli extra profitti mostruosi. La troviamo intenta a tagliare 8000 unità tra insegnanti e ATA nelle scuole, a togliere 5 miliardi, oltre 5 miliardi al Sud e ancora 5 miliardi a imprese e lavoratori dell'automotive." Lo ha detto il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in sede di conferenza stampa sulla. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev