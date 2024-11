Giornalettismo.com - La “fregatura”: ci saranno interruzioni pubblicitarie non saltabili su Instagram e Facebook

Si potrà scegliere di avere, durante la propria esperienza di navigazione su, pubblicità meno personalizzate, senza dover sottoscrivere un abbonamento. Ma a che prezzo? Cialcuni annunci che non. Quindi, mentre scorriamo lungo il di(o tra una storia e l’altra su quest’ultimo), davanti ai nostri occhi appariranno degli ads che saremo costretti a vedere. Seppur per alcuni secondi. Questo è quanto è stato annunciato da Meta nelle scorse ore, parlando delle novità cheintrodotte sulle sue piattaforme nei prossimi giorni. LEGGI ANCHE > Meta pensa che abbassando il costo dell’abbonamento aumenterà il numero di sottoscrittori Perché se è vero che sarà ridotta – per chi sceglierà questa opzione, gratuitamente – la tipologia e la quantità di dati personali che renderà gli annunci meno personalizzati (ma fino a un certo punto), è altrettanto vero che il modello di business di Meta continuerà a basarsi proprio sulle pubblicità proposte agli utenti.