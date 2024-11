Sport.quotidiano.net - Inter-Milan, il derby senza fine. Marotta a Scaroni: "Noi con 2 stelle"

La sosta per le nazionali ha diradato gli appuntamenti in agenda sul rettangolo di gioco, almeno per i club, che assisteranno nei prossimi giorni alle performance dei propri giocatori in nazionale, speranzosi di non ricevere telefonate dagli staff medici federali. La conseguenza è che c’è più spazio per gli eventi organizzati dai club e associazioni, come la mostra per i 125 anni deldi questo lunedì o il Premio Liedholm consegnato ieri a Beppealle Cantine di Villa Boemia a Cuccaro Monferrato. Sono gli incontri in cui dai dirigenti si provano a captare dichiarazioni che tendano al bilancio provvisorio, magari alla punzecchiatura, spunti che danno titoli e fermentano nelle discussioni. Per rilanciare la rivalità cittadina ao, ad esempio, è bastato che Paolo, presidente del, si lanciasse in un’espressione da navigato “casciavìt“, orgogliosamente di parte.