Napolipiu.com - Gazzetta: “L’Inter teme condizionamenti arbitrali dopo le parole di Conte”

Leggi su Napolipiu.com

I nerazzurri preoccupati per le conseguenze dello sfogo del tecnico del Napoli sulla corsa scudettoLo sfogo di Antoniofa tremare. Secondo ladello Sport, il club nerazzurro è più sorpreso che arrabbiato per le dichiarazioni del tecnico del Napoli.La reazione di Giuseppe Marotta nasconde una preoccupazione profonda. Il dirigente nerazzurro, che conosce bene, non ha parlato a caso nel post partita di San Siro.Il timore del, rivela la rosea, riguarda l’influenza che questa polemica potrebbe avere sulla corsa scudetto. Il club è preoccupato che le future designazioni, sia per i nerazzurri che per il Napoli, possano risentire di quanto accaduto.A Milano nessuno crede che ledisiano state dettate dalla semplice rabbia del momento.ricorda bene alcuni episodi controversi del passato, come il rigore concesso al Napoli a Empoli, definito “discutibile” dall’ambiente nerazzurro.