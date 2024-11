Ilrestodelcarlino.it - Gallina in fuga, appello social per ritrovarla: sei uova fresche come ricompensa

San Marino, 13 novembre 2024 –scappa di casa. Per chi la ritrova, laè di seifreschissime. La richiesta di aiuto arriva viada una sammarinese. Un post per cercare Marta, la suafuggita qualche giorno fa. “Lei si chiama Marta – racconta la sammarinese corredando il post con una foto delladispersa – e da due giorni non torna a casa. Non so se ha fatto una brutta fine o se qualche buon’anima vendendola gironzolare le ha offerto riparo. Se qualcuno l’ha vista o trovata, in zona Falciano don Camillo, mi scriva”. Unche al quale nel giro di qualche ora rispondono in tanti. E in tanti condividono dando il via alla caccia alla. Di Marta la sua padrona racconta anche qualche particolare. “E’ birichina – scrive – nonostante il taglio delle piume sulle ali le piace evadere e andare a spasso.