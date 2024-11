Ilrestodelcarlino.it - É una Buffon mania. Cinema subito esaurito

Albinea (e non solo) letteralmente pazza per Gianluigi. In una manciata di ore è andato completamente sold out l’evento (per la rassegna "Tu si che vali") in programma venerdì 22 novembre, ore 18, alApollo di Albinea col portiere più forte della storia del calcio, il numero uno delle notti magiche del Mondiale trionfale del 2006. La capienza delApollo è di 320 posti: ieri mattina l’apertura delle prenotazioni (ingresso gratuito), e verso le ore 11.30 era già tutto. I fortunati che sono riusciti a prenotarsi assisteranno al dialogo sul palco tra Gigie l’editor libri Mondadori Andrea Delmonte: sarà l’occasione per presentare il libro dell’ex campione coi guantoni dal titolo "Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi", in uscita nelle librerie martedì. E’ già possibile preordinarlo online, altrimenti, sempre per chi è riuscito a prenotarsi per l’evento, nell’occasione sarà presente un punto vendita del libro, che potrà essere autografato alla fine proprio da