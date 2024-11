Ilfattoquotidiano.it - Usa, uccise il suo cucciolo “perché non era addestrabile”: Kristi Noem nel team di Trump. Guiderà il Dipartimento per la sicurezza interna

Donaldha scelto la governatrice del South Dakota,, come prossima segretaria delper la. Con la scelta disi assicura un’altra fedelissima a capo di un’agenzia fondamentale, che di fatto ha le mani dappertutto, dalla US Customs and Border Protection all’Immigration and Customs Enforcement, fino alla Federal Emergency Management Agency e agli US Secret Service. Già nella rosa dei candidati per la carica di vicepresidente del Tycoon, i rapporti sono cambiati dopo che lei stessa ha rivelato di aver ucciso il suo cane da caccia di 14 mesi, Cricket,“irrequieto”.ha pubblicato la sua autobiografia lo scorso maggio, con il titolo “No going back“, non si torna indietro. Il libro, ampiamente anticipato dalla stampa, contiene la confessione dell’uccisione del suo cane e di una capra “puzzolente”.