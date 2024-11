Ilrestodelcarlino.it - Una diga lunga 880 metri per proteggere il rigassificatore di Ravenna: chi la costruirà

, 12 novembre 2024 – Stamattina è stato firmato il contratto per la realizzazione delladi protezione deldi. Nella sede dell'Autorità portuale dic'era anche il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Lasarà costruita dal gruppo spagnolo Acciona in consorzio con la italiana Rcm Costruzioni. L’opera, per la quale è stato stanziato un budget di 216 milioni di euro, consiste in una banchina verticale in cemento armato, con una lunghezza di 880e una larghezza di 22. Il progetto sarà interamente finanziato dall’Autorità portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, con fondi concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il completamente della barriera che proteggerà il terminal di rigassificazione - situata a 8,5 chilodalla costa di Punta Marina, a sud del porto di- è previsto in un termine di 24 mesi.