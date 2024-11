Lettera43.it - Rientrati in Italia i sette migranti trasferiti dall’Albania a Brindisi dopo la decisione dei giudici

È arrivata verso mezzanotte e mezza nel porto dila nave Visalli con a bordo iche da venerdì 8 novembre si trovavano nel centro di Gjdaer in Albania. Il loro rientro inha fatto seguito alladel tribunale di Roma di sospendere il provvedimento di convalida del loro trattenimento, rimettendo tutto nelle mani della Corte di giustizia europea. I, di origine bengalese (cinque) ed egiziana (due), sono stati accompagnati, a bordo di un pulmino, in una struttura per richiedenti asilo. Qui potranno seguire l’iter ordinario di esame della loro domanda. Si è dunque svuotato per la seconda volta il centro di rimpatrio albanese –la medesima sentenza del 18 ottobre che aveva fatto rientrare inil primo gruppo dia Gjdaer- e in simultanea si è inasprito lo scontro tra governo e magistratura.