Ilveggente.it - Medvedev-de Minaur, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

-deè un match valido per la fase a gruppi delle Atp2024:, statistiche, notizie, pronostici,tv e.Scarico, falloso e coi nervi a fior di pelle. Quella che abbiamo visto all’opera domenica scorsa nel primo match delle Atptorinesi ’24 non era esattamente la miglior versione del numero 4 al mondo Daniil. Il russo, contro lo statunitense Taylor Fritz, ha dato il peggio di sé: tanti falli, racchette spaccate e lanciate in aria, servizio troppo ad intermittenza e sconfitta inevitabile in due set (6-4 6-3) contro un giocatore che finora l’aveva battuto solamente nel corso di alcune esibizioni (2022 e 2023).-de, Atptv,– Il Veggente (Ansa)Ma cosa succede al moscovita, fischiato sonoramente anche dal pubblico dell’Inalpi Arena? L’ha spiegato lui stesso nella confererenza post-match, senza peli sulla lingua.