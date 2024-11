Ilrestodelcarlino.it - Le richieste di Mambelli a Ferrero (FdI)

Potenziamento dei collegamenti stradali e ferroviari, l’hub portuale, il turismo e le crociere, la rivitalizzazione dei Centri storici, le problematiche del forese e dei lidi, l’aeroporto di Forlì e la rete aeroportuale che si dovrebbe creare con gli altri scali regionali, ma anche sanità e servizi sociali, la terza età sono stati al centro dell’incontro tra il presidente Confcommercio provincia di Ravenna e i dirigenti dell’associazione e il candidato consigliere alle prossime elezioni regionali Alberto, capogruppo in Consiglio comunale a Ravenna e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Nel corso dell’incontro si è parlato dell’alluvione che ha colpito con violenza il nostro territorio e sulla necessità di un auspicato cambio di passo da parte del Governo, della Regione e degli enti locali e territoriali: come più volte ribadito, anche dal Tavolo delle associazioni imprenditoriali, è necessaria una logica straordinaria e serve tempestività, coordinamento e programmazione per affrontare questa situazione, ridando fiducia e prospettive a imprese e cittadini.