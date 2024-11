Panorama.it - Concordato Bis: il Consiglio dei Ministri riapre i termini, fino al 12 dicembre

preventivo bis. Ildei, come previsto, ha approvato il decreto-legge cheper aderire alla proposta fiscale. Le partite Iva hanno tempo oraal 12per accordarsi con il Fisco sulle imposte per il biennio 2024-2025. Obiettivo? Rafforzare le entrate per la manovra finanziaria.Al 31 ottobre, data della scadenza iniziale, avevano aderito oltre 500mila partite Iva, tra soggetti ISA (indicatori sintetici di affidabilità) e forfettari, per un gettito complessivo stimato intorno a 1,3 miliardi di euro. Una cifra ben sotto le aspettative del governo, che aveva preventivato 2 miliardi di euro. L’obiettivo di questa riapertura è proprio quello di colmare il divario, per mettere a disposizione nuove risorse utili alla copertura di una delle misure prioritarie della maggioranza: la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi tra i 28mila e i 50mila euro.