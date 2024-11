Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, primo bacio in pubblico nel weekend romantico a St.Moritz

Nonostante il divorzio tra Fedez eancora in fase di definizione, con l’accordo di affidamento congiunto dei figli Leone e Vittoria e la divisione delle spese di mantenimento, le immagini diconsembrano raccontare una storia di amore che si è sviluppata in maniera naturale e quasi inevitabile. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto dei due che si scambiano un teneroa Saint. La loro relazione è emersa gradualmente, con la coppia avvistata prima a Villa d’Este e poi in altre occasioni pubbliche come ad Halloween, sempre più unita. Un recenteinsieme in montagna, ha suggellato ulteriormente il loro legame, che appare ormai stabile e felice. Se fino a poco tempo fa i due non sembravano essere più che semplici conoscenti, le circostanze e il destino li hanno fatti avvicinare sempre di piùLa vera svolta sembra essere arrivata durante una vacanza a Ibiza lo scorso agosto.