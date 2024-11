Quotidiano.net - Omicidio di Arcangelo Correra, la mamma del cugino fermato: “Lo Stato salvi i nostri figli”

Napoli, 11 novembre 2024 – Napoli è ancora scioccata dalle circostanze della morte Di, il neo 18enne ucciso due giorni fa da un colpo di pistola alla testa. Se le primissime ricostruzioni parlavano di un uomo che gli si sarebbe avvicinato per sparargli, per poi fuggire velocemente, la verità emersa è ora un’altra: a premere il grilletto èil, Renato Caiafa, alla fine di quello che sembra essereun gioco con la pistola finito male. “Era sotto un'auto, l'ho raccolta, maneggiata ed è partito un colpo. Non volevo, mi dispiace”: queste le parole del 19enne nel momento in cui si è costituito, accompagnato dalla madre Anna Elia. L’altroo della donna, Luigi, eraucciso nel 2020 da un poliziotto all’età di 17 anni: stava tentando di mettere a punto una rapina.