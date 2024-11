Ilfattoquotidiano.it - Manovra, sindacati a Chigi da Meloni: le regalano una calcolatrice. Lei attacca: “Concentriamo le risorse sulle priorità ma il Superbonus ha lasciato un macigno sui conti”

A una settimana dalla prima convocazione, saltata causa “sindrome influenzale” di Giorgia, va in scena a Palazzol’atteso incontro sullatra la premier e i leader sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Confsal, Ciu e Cse. Per il governo ci sono il vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese Adolfo Urso, quella del Lavoro Marina Calderone, il titolare dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il ministro per la Pa Paolo Zangrillo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.I regali di Cgil e Uil – Maurizio Landini della Cgil e Pierpaolo Bombardieri della Uil, che contro la finanziaria hanno già proclamato per il 29 novembre uno sciopero generale, sono arrivati recando doni: rispettivamente una, visti i problemi dinel fare istanziate per la sanità, e il libro di Camus L’uomo in rivolta, riferimento alla “rivolta sociale” evocata giorni fa dal segretario.