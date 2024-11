Calciomercato.it - La notizia che destabilizza il Milan: le ultime su Leao

Il numero dieci della squadra di Fonseca è tornato titolare in Serie A nel match col Cagliari valevole per la dodicesima giornataL’indiscrezione due giorni dopo Cagliari-potrebbe un po’re l’ambiente rossonero, visto che ha come protagonista Rafael, oggi in Sardegna tornato titolare in campionato dopo essere partito dal 1? nella supersfida di Champions col Real Madrid vinta alla grande dalla squadra di Fonseca.L’assalto ache fa tremare il(LaPresse) – calciomercato.itè il calciatore più pagato della rosa coi suoi 7 milioni a stagione bonus inclusi. Nel contratto in scadenza a giugno 2028 è presente una clausola da 175 milioni di euro valida per un determinato periodo in estate e pagabile in tre esercizi. Potrebbero pagarla solo due-tre club in Europa e tra questi non c’è il Barcellona, sempre in grosse difficoltà finanziarie.