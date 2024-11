Metropolitanmagazine.it - Chi è Eva Cela, la fidanzata del conduttore di “Binario 2” Andrea Perroni

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Eva, attrice che abbiamo recentemente visto nella serie Netflix, Supersex è ladel comico e speaker radiofonico.Eva, ladiha debuttato con Marco BellocchioIl 44enne sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda oggi dalle 14 su Raiuno. Nata nel 1995 in Albania, Eva si trasferisce in Italia con la famiglia quando ha appena due anni. Nutre una grande passione per la ginnastica, che la porta ad intraprendere ad otto anni la carriera da professionista entrando nella Nazionale Italiana di Ginnastica Aerobica Sportiva, conquistando la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Ginnastica Aerobica in Bulgaria e partecipando a tre campionati europei.La lunga parentesi sportiva lascia il posto al mondo dello spettacolo, quando nel 2019 inizia a studiare recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia e debutta a teatro con Animal Actors di Roberto Antonelli.